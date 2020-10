Ein Trio raubte zwei Berufsschüler aus

Da diese aber keine Zigaretten hatten, hätte der 23-Jährige den 17-jährigen Grazer aufgefordert, ihm Geld zu geben. Da der 17-Jährige dies verweigerte, versetzte ihm der 23-Jährige mehrere Schläge ins Gesicht, wodurch der 17-Jährige eine Gehirnerschütterung erlitt. Der 18-jährige Tatverdächtige stand daneben und führte keine Tathandlung durch. In der Folge näherte sich ihnen der dritte Tatverdächtige, ein 16-jähriger irakischer Staatsbürger, wohnhaft in Oberwart, und forderte vom zweiten Berufsschüler Geld, wobei er angab, ein Messer eingesteckt zu haben und er seine Hände in der Jackentasche hatte. Weiters drohte er ihn mit dem „Abstechen“. Daraufhin übergab ihm der 17-Jährige 25 Euro. Danach verließen die Tatverdächtigen die Örtlichkeit.