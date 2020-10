Ausseerland Brauch wird „Immaterielles Kulturerbe“

Alljährlich am 5. Dezember zieht eine Schar an Männern und Burschen mit Holzmasken und Peitschen, in Felle und Stroh gekleidet, durch Bad Mitterndorf im steirischen Salzkammergut. Dieses Nikolospiel ist seit mehr als 160 Jahren in seiner heutigen Form erhalten. Jetzt nahm die UNESCO-Kommission das Brauchtum in die offizielle Liste der Immateriellen Kulturerbe auf.