„Jetzt Poschts!“ inmitten von Schweinen und Orgeln

Kommen Sie rein! Treten Sie näher! Im böhmischen Prater in Wien dreht die Posch so richtig auf und so mancher völlig durch. Ein Leierkastenspieler, der nebenbei noch Gastronom und Schweineliebhaber ist, bringt die Posch zum Frohlocken. Und als wäre das noch nicht ausreichend Verzückung, drehen wir noch eine Runde beim Brieftauben-Zuchtverband.