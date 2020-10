Gondeln wie in Venedig? Gab‘s einst im Prater!

Wenn wir heute vom Prater sprechen, dann denken wir in erster Linie an Achterbahnen, Zuckerwatte, das Schweizerhaus und natürlich das Riesenrad. Der Prater ist jedoch viel älter. Bereits im Jahr 1162 wird das Gebiet zwischen der Schwechat und der Donau bei Mannswörth urkundlich erwähnt. Der Name Prater leitet sich übrigens von Pratum - dem lateinisch Wort für Wiese - ab. Wann es zum Vergnügungspark wurde, welche Attraktionen man im 19. Jahrhundert bestaunen konnte und wie viel noch vom einstigen Prater übrig ist, sehen Sie im Video.