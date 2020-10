Garth und Spelling: „Beverly Hills 90210“-Podcast

„Verbindungen und Freundschaften“

Jennie (48) räumt ein, dass sie zuvor noch nie eine Folge der Serie durchgehend gesehen hat. „Ich glaube nicht, dass ich auch nur eine einzige Episode durchgehend gesehen habe. Aber manchmal sehe ich sie im Hintergrund im Fernsehen, wenn ich koche. Ich sehe all diese jungen Leute im Fernsehen. Ich erinnere mich an diese wirklich wichtigen Verbindungen und Freundschaften, die wir alle hatten - und an all den Spaß, den wir alle hatten“, so Garth. Die beiden Schauspielerinnen hoffen auch, mit dem Podcast ihren verstorbenen Co-Star Luke Perry zu ehren, der letztes Jahr nach einem Schlaganfall verstarb.