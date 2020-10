„Die Einbrecher wussten, wo alles steht“

Zurzeit sind E-Bikes begehrter denn je – teils gäbe es bis zu acht Monate Vorlaufzeit. Wagner appelliert via „Krone“ auch an Branchen-Kollegen, die Augen offen zu halten. Es ist der vierte Einbruch in ein Radgeschäft seit Anfang August – alle mit sechsstelligem Schaden. Tatorte waren Zell am See, Uttendorf, Hof und nun Salzburg.