Noch ein Transfer! Sturm holt Verteidiger-Juwel

Es tut sich was am letzten Fußball-Transfertag! So lotste Sturm eine Zukunftsaktie des mittlerweile insolventen SV Mattersburg nach Graz. David Nemeth, der nach dem Konkurs der Burgenländer nach Deutschland zur zweiten Mannschaft von Mainz 05 wechselte, trägt jetzt leihweise das schwarz-weiße Dress.