Corona-Aufruf für Besucher von Kirchen in Kufstein

Seit Sonntag liegt das positive Testergebnis für die betroffene Person vor. „Laut derzeitigen Informationen hat diese im potentiell ansteckungsfähigen Zeitraum an verschiedenen kirchlichen Veranstaltungen teilgenommen“, heißt es in einer Aussendung des Landes. Aus diesem Grund sollen Personen, die an den folgenden Gottesdiensten teilgenommen haben, genau auf ihren Gesundheitszustand achten: