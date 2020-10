Für 99ers-Youngster geht es ab auf die große Bühne

Ein Duell gegen Ex-Fanliebling Dahm

Und Nussbacher ist die große Bühne zuzutrauen. Der Youngster hat schon so viel in seinem Leben geschafft. Seit 17 Jahren lebt er etwa mit Diabetes, gilt in Coronazeiten als Risikopatient. „Ich trage einen Blutzuckersensor, zudem habe ich eine Apple-Watch in der Kabine, an der ich in den Drittelpausen sehen kann, ob ich etwas essen oder spritzen muss. Die Krankheit hat mich in meiner Karriere aber noch nie eingeschränkt.“ Und wird es auch heute nicht tun - wenn es zum Duell mit Goalie-Pendant und Ex-Graz-Liebling Sebastian Dahm kommt.