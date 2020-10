Sprung zur Seite: Polizistin entging Unfall knapp

Bei der Kontrolle wies sich der Verdächtige - ein 27-jähriger Österreicher - zunächst mit dem Reisepass eines Angehörigen aus und „bestritt die Vorwürfe, dass er nicht angehalten hätte“, so Gass. Er wurde vorläufig festgenommen. In der Folge stellte sich auch heraus, dass der Verdächtige gar keinen gültigen Führerschein besitzt. „Er wird sowohl wegen gerichtlich strafbarer Handlungen als auch wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt“, so die Sprecherin.