Bus mit neun Rumänen überschlug sich auf Autobahn

Zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen ist es am Samstag gegen 0.25 Uhr auf der Westautobahn in der Gemeinde Pucking gekommen. Ein 32-jähriger Rumäne fuhr mit seinem Kleintransporter, besetzt mit acht weiteren Personen aus Rumänien, in Richtung Salzburg. Dabei kam es beim Knoten Haid aus unbekannter Ursache zu einer leichten Kollision mit einem Schwerfahrzeug, gelenkt von einem 41-jährigen Serben. In weiterer Folge kam das Fahrzeug des 32-Jährigen ins Schleudern, prallte gegen die rechte Leitschiene, überschlug sich und kam auf dem Pannenstreifen auf dem Dach schwer beschädigt zum Liegen.