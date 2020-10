Steirer-Profi Gucher nimmt Stars ins Visier

Silvio baut eine Star-Truppe

Zwei Weltmeister von 2006 sind nun Trainer: Massimo Oddo in Pescara, Alessandro Nesta in Frosinone! Doch alles steht im Schatten von Monza, wo sich Italiens Ex-Premier-Minister Silvio Berlusconi ein „Serie-A-Team“ basteln will: Mit dem Ghanaer Kevin Prince Boateng (zuletzt Besiktas) holte er einen Topstar, der schon beim AC Milan sein Spieler war. Nun fühlt dem „Prinzen“ Steirer-Kicker Gucher auf den Zahn!