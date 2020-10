Barcelona: Nach Chaos der große Durchbruch?

Das Wochenende in der spanischen Primera Divison wartet am Sonntag (21 Uhr) mit dem Schlager zwischen dem FC Barcelona und Europa-League-Sieger FC Sevilla auf. In diesem Duell blickt alles einmal mehr auf Superstar Lionel Messi und seinen potenziellen Nachfolger Ansu Fati. Am Donnerstag präsentierten sich beide beim Auswärts-3:0 bei Celta Vigo in Hochform.