Abschlag für guten Zweck

Eine stolze Summe für „Die Krone hilft“

Am Ende gab es ein sportlich faires Untentschieden. Der große Gewinner war an diesem Nachmittag ohnehin der gute Zweck. Insgesamt wurden stolze 20.500 Euro eingespielt! Da waren dann selbst die beiden „Platzsprecher“, Organisator Gerald Stangl und Antenne-„Muntermacher“ Thomas Seidl, zumindest kurz sprachlos. Eine tolle Summe, die den beiden in Not befindlichen Familien die schlimmsten Sorgen einmal nehmen sollte. „Gerade in Zeiten wie diesen ist es umso wichtiger dort zu helfen, wo es am notwendigsten ist“, sagt Harald Martich, Geschäftsführer der Immobilienprofis von Engel & Völkers in Graz.