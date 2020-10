Peter Kraus: „Langsam wird ein Steirer aus mir!“

„Schubidu„ und „Sugar-Sugar-Baby“ - die Melodien schießen einem unweigerlich in den Kopf, wenn man der Schlagerstar-Ikone Peter Kraus gegenübersitzt. Der, wenn man das so leger formulieren darf, immer noch unverschämt gut aussieht und vor Charme sprüht. Fit ist er auch ohne Ende. „Das macht das viele Radfahren“, lacht der Entertainer. „Das mach ich natürlich auch, so wie alle anderen hier, seit ich so viel in der Steiermark bin."