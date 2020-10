Salzburg: Daka geht unter Marsch durch die Decke

Er knipst und knipst und knipst. An Patson Daka führt aktuell kaum ein Weg vorbei. In allen drei Bundesliga-Spielen der Bullen trug sich der 22-Jährige in die Schützenliste ein, im CL-Play-off gegen Maccabi Tel Aviv glänzte er erneut als Matchwinner. Generell trifft er so oft wie noch nie.