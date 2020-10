Startschuss! Steirer-Klubs geben Corona einen Korb

Mit dem Testsieg gegen die Übermannschaft aus Kapfenberg zeigte indes der letztjährige Underdog UBSC Graz auf. Zuletzt folgte aber ein Dämpfer: Die Verletzung von Deontae North (US) stellte sich als zu schwer heraus, ein Wechsel musste kurzfristig her! Doch der könnte sich als Segen herausstellen: Denn mit Jacob Ledoux (US) konnte ein starker Spieler aus der Vorsaison reaktiviert werden. Somit gehen die Grazer mit vier liga-erprobten Amerikanern plus US-Hoffnungsträger Nick McGlynn an den Start. Der Klub hofft jedes Jahr zu Beginn der Saison zu überraschen - heuer könnte es wirklich passieren, sofern es Corona zulässt.