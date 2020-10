Neue Genanalyse bei Linzer Kinderwunschinstitut

Analyse dauert 10 Tage

„Bisher musste man den fünf Tage alten Embryo aufritzen, um an Genmaterial zu gelangen, jetzt kann man diese Information auch aus der Nährlösung, in der er ,schwimmt‘ herauslesen“, erklärt Leonhard Loimer – die Analyse wird übrigens in Spanien durchgeführt und nach zehn Tagen bekommt die Mutter die Information, ob einer der Embryonen fürs Einsetzen geeignet ist.