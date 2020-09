Sturm holt das nächste „Red-Bull-Juwel“ an Bord

„Spannender Spieler“

Vom neuen Mann in der Defensive ist Schicker überzeugt: „Ein sehr spannender Spieler, der sehr gut zu unserem neuen Weg passt. Er ist der zehnte Spieler in unserem Kader, der Jahrgang 2000 oder jünger ist. Ein quirliger Spieler, mit viel Tempo. Jetzt sind wir an den Flügeln mit Dante, der auch weiter vorne im Mittelfeld spielen kann, Ingolitsch und Gazibegovic gut aufgestellt.“ Gazibegovic spult bereits heute das erste Training unter Christian Ilzer in Messendorf ab.