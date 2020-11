Darum sollte jeder eine Faszienrolle besitzen

Die Rolle oder Kugel kann eigentlich auf dem ganzen Körper in unterschiedlichster Weise angewendet werden. Am einfachsten ist es, wenn Sie sich auf den Boden und die Rolle unter den Rücken legen. Dann rollen Sie sich, angefangen vom Steißbein längs bis zur Halswirbelsäule und wieder zurück. Sie können die Rolle auch an anderen Körperstellen anwenden und zum Beispiel die Beine drüber rollen. Keine Angst vor Schmerzen: Anfangs mag das Rollen noch wehtun. Das liegt daran, dass die Muskeln bereits verhärtet oder verklebt sind und beim Bearbeiten sehr stark schmerzen.