Einbrecher stehlen sündteure E-Bikes

Seinen Augen traute Florian Woracek vom Geschäft Red Plates in St. Pölten Montagmorgen nicht. In der Nacht zuvor wurde im Schauraum in der Wiener Straße eingebrochen. Nachdem sich Woracek kurz ein Bild von der Lage gemacht hatte, war sehr schnell klar: Die unbekannten Täter hatten fünf hochwertige E-Bikes erbeutet. Der Preis jedes einzelnen Fahrrads: mindestens 5000 Euro! Woracek überzeugte sich noch davon, dass das Geschäft selbst von den Kriminellen verschont geblieben war und erstattete dann Anzeige.