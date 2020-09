Wenn die Primaballerina im Dirndl tanzt

Im Gespräch mit der „Krone“ erzählte die gebürtige Russin: „Normalerweise tanze ich bis zu zwölf Stunden lang am Tag. Ich lebe zu hundert Prozent für das Tanzen. Umso mehr haben mir die letzten Monate wehgetan, in denen nichts ging. Das war eine sehr depressive Zeit für mich.“ Umso mehr freut sich die 37-Jährige auf den Auftritt in der Abend-Show: „Ich war sogar schon einmal beim Aufsteirern. Das ist eine tolle, schöne Veranstaltung.“ Wie steht die Primaballerina eigentlich zum Volkstanz? „Das wird total unterschätzt, ist ganz wichtig für die Kultur jedes Landes. Traditionen müssen hoch gehalten werden.“ Und welche Beziehung hat die Dancing-Stars-Jurorin zu Graz? „Diese Stadt ist extrem schön, es gibt auch sehr gutes Essen. Ich wurde bisher in Graz immer warm empfangen.“