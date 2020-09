Deutsche Wanderin (29) von Hubschrauber gerettet

Während des Auftiegs hat sich der Zustand der 29-jährigen Frau immer weiter verschlechtert. Auf 2.033 Meter am „Tor“ war sie mit ihren Kräften am Ende und konnte nicht mehr weiter. Daraufhin setzte die Gruppe einen Notruf ab. Anschließend stiegen vier Bergretter aus Filzmoos, 14 aus der Ramsau und ein Alpinpolizist über die „Bachlalm“ zu den fünf Deutschen auf. Außerdem wurde der Rettunghubschrauber „Christophorus 14“ verständigt, der die 29-jährige Dame um kurz vor 19 Uhr erschöpft aber unverletzt ins Tal flog. Alle anderen Mitglieder der Gruppe stiegen in Begleitung der Bergrettung selbstständig ins Tal ab.