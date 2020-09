„In Deutschland verprügeln sie David Alaba“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“. Themen diesmal bei Peter Frauneder und Moderator Michael Fally: Salzburgs (hoffentlich) baldiger Einzug in die Champions League, Erwin Hoffers Jubel vor den Austria-Fans, die Kadernominierung des Franco Foda - und ein großes Thema: David Alaba. Nach der 1:4-Niederlage Bayerns in Hoffenheim „verprügeln sie Alaba in Deutschland“ (verbal, Anm.), sagt Frauneder. Aber sehen Sie im Video oben selbst!