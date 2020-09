Schlangen-Invasion vertreibt Hausbesitzerin

Tiere umgesiedelt

Als er in Böhmischs Büro ging, blickte aus einem Spalt im Holzplafond ein weiterer Schlangenkopf hervor. „Wir haben die Deckenverkleidung entfernt, um das Jungtier zu bergen“, so Esterbauer. Bereits nach dem Ausbau der Abschlussleiste kam eine Natter zum Vorschein. Nach und nach wurden drei weitere Schlangen gefunden, die er einfing und später weitab in einem Biotop wieder ausgelassen hat.