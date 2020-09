Erster Saisonsieg für Hasenhüttl und Southampton

Southampton hat im vierten Pflichtspiel dieser Fußball-Saison den ersten Sieg gefeiert. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge setzte sich der Club des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl in der Premier League am Samstag auswärts gegen Burnley mit 1:0 durch. Das entscheidende Tor erzielte Goalgetter Danny Ings in der fünften Minute.