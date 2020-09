Ein Traum in bunten Farben

Bundeskanzleramt, Präsidentschaftskanzlei und so manche Promi-Party durfte Katrin Freitag, Meisterin der Floristik, schon mit ihren ausgefallenen Kreationen von Blumen, Blüten sowie Gestecken aufhübschen. Nachdem ihr bisheriger Arbeitgeber wegen Corona aber Mitarbeiter kündigte, steckte die 28-Jährige nicht den Kopf in die Blumenerde, sondern eröffnete ihr eigenes Geschäft in Ried am Riederberg, Bezirk Tulln. „Es war immer mein Traum, einen Blumenladen zu haben. Statt Wien hab ich mir aber meine Heimat ausgesucht, hier lassen sich Ideen besser entfalten“, sagt Freitag.