„Ein Mega-Schaden für die steirische Wirtschaft“

Adventmärkte: ohne Glühwein weniger Besucher

Auch eine Absage der Grazer Adventmärkte stand zur Diskussion. Wenn die Corona-Lage sich nicht dramatisch verschlechtert, werden sie zwar stattfinden, es wird dieses Jahr aber keine Gastro-Stände geben. Die Adventmärkte sind ein Frequenzbringer: In der Vergangenheit kamen an Spitzentagen 80.000 Menschen in die Innenstadt. Und sie brachten viel Geld mit: 100 Millionen Euro wurden in Summe ausgegeben - auf den Märkten, im Handel und in der Gastronomie.