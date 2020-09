Hoch hinaus! Grazerin Färber ist Staatsmeisterin

Johanna Färber war nach zwei Siegen in der Summer Series als Favoritin in Innsbruck an den Start gegangen. Die erst 22-jährige Grazerin, die 2016 zu Silber in der Junioren-EM geklettert war und im Boulder-Weltcup bereits Top-Ten-Ergebnisse (ein fünfter Rang war die beste Platzierung) verbuchen konnte, zeigte am Donnerstag Abend, dass sie nicht zu Unrecht als große Gejagte in den Bewerb ging.