Nagelprobe mit Wundermittel Wasserstoff

Für die Umsetzung ist eine neue Elektrolyse-Anlage geplant, die über das Stromnetz und die Ausbeute aus einem riesigen Fotovoltaik-Kraftwerk neben dem Industrie-Standort in Althofen betrieben werden soll. Mit dem Projekt soll es gelingen, 5000 Tonnen CO2 pro Jahr einzusparen. Investitionsvolumen: acht Millionen Euro. Das ehrgeizige Projekt dürfte zur Nagelprobe für die Industriedekarbonisierung mit H2 werden. Das Vorhaben lasse sich nur umsetzen, wenn der Rahmen stimmt, so die Projektanten in Richtung Politik; mit Investitionsförderung, angepassten Netztarifen, der Befreiung von Ökostrom- und Elektrizitätsabgabe.