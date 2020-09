Elektrische Version ersetzt nun den Papier-Impfass

Wie erfolgt nun der Start in der Steiermark?

An Bord sind die Impfstellen der Landessanitätsdirektion und der Bezirkshauptmannschaften. Bei den niedergelassenen Ärzten gibt es Zweifel: „Man sollte nicht Corona als Druckmittel für eine Husch-Pfusch-Aktion nutzen“, so Dietmar Bayer (Gesellschaft für Telemedizin), der den E-Impfpass grundsätzlich begrüßt. Der Dachverband würde ihn gerne bis Jahresende in ganz Österreich einsetzen (um auch für eine Corona-Impfung gerüstet zu sein), das hält Bayer für unrealistisch: „Es gibt noch so viele Unklarheiten, auch bezüglich der Software.“ Besser wäre, wie ursprünglich geplant, ein kleines Pilotprojekt, um das System zu verbessern.