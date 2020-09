Lotto-Segen: Was würden Sie sich leisten wollen?

Für eine Niederösterreicherin hat sich das spontane Ausfüllen eines Lotto-Scheins so richtig gelohnt: Sie darf sich über den Solosechser und damit über mehr als 6 Millionen Euro freuen. Die Mutter eines Kindes ist momentan in Kurzarbeit und kann das Geld somit wahrlich gut gebrauchen. Viele unserer Leser gratulierten der Lottosiegerin in der Kommentarsektion, auch Anlagetipps wurden gegeben. Nun würde uns interessieren, was Sie mit einem Lotto-Gewinn anfangen würden. Würden Sie das Geld (zum Teil) investieren, und wenn ja, worin? Oder würden Sie den unerwarteten Geldsegen vielleicht eher dafür verwenden, sich und ihren Liebsten lang gehegte Wünsche zu erfüllen? Wir freuen uns auf Ihre Diskussionbeiträge.