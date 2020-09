Klapfer euphorisch: „Bin so fit wie nie!“

Das große Ziel bleibt Olympia 2022

Klapfer fühlt sich für die neue Saison mit dem WM-Highlight Oberstdorf bereit: „Nachdem meine Ausbildung zum Zöllner abgeschlossen ist, habe ich mich in der Vorbereitung voll auf den Sport konzentrieren können. Ich bin nun so fit wie noch nie! Und habe mit Olympia 2022 ja noch ein Ziel vor Augen.“ Am Wochenende soll der Titel her. „Aber da wollen sicher einige mitmischen.“ Etwa der steirische Teamkollege Martin Fritz.