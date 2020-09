Nach Corona-Fall: Ganze Klasse muss daheim bleiben

Wie viel Unklarheiten es noch um die Corona-Regeln für Schulen gibt, zeigt ein aktueller Fall in einer Grazer Volksschule: Ein Kind in einer zweiten Klasse wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Daraufhin wurde am Montag der restlichen Klasse sowie einigen Kinder, die mit dem infizierten Schüler im Hort waren, mitgeteilt, dass sie zu Hause bleiben müssen. Allerdings: Das ist nicht notwendig!