Insolvenzen im Sinkflug - aber dickes Ende droht

Auch bei Privatpersonen droht Insolvenzwelle

Auch bei den Privatkonkursen ist der Rückgang groß: In der Steiermark gab es bisher 592 Fälle, ein Minus von 23 Prozent. Aber: „Im Gegensatz zu den Unternehmensinsolvenzen nehmen die Schuldenregulierungsverfahren langsam wieder Fahrt auf und bewegen sich in Richtung des Vorjahresniveaus“, so der KSV. Auch bei den Privatpersonen drohe in den nächsten ein bis zwei Jahren eine Insolvenzwelle.