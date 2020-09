Tbc: Verkehrssperre für rund 25 Rinder in Tirol

Drei Betriebe in Reutte und Imst betroffen

Sowohl in Vorarlberg als auch in Tirol wurden sämtliche Kontakttiere des Tbc-positiven Rinds untersucht. Bei diesen Untersuchungen ergaben sich keine weiteren Tbc-Verdachtsfälle. Nach den gesetzlichen Vorgaben wurden jene Tiere, die mit dem positiv auf Tbc getesteten geschlachteten Rind heuer auf der Alm in Vorarlberg waren, mit einer Verkehrssperre belegt. In Tirol sind davon rund 25 Tiere in drei Betrieben in den Bezirken Reutte und Imst betroffen. Die Sperre wird im günstigsten Fall Mitte Jänner 2021 nach zwei weiteren vorgeschriebenen veterinärmedizinischen Untersuchungen aufgehoben. Solange können die gesperrten Tiere und deren Produkte nicht in Verkehr gebracht werden.