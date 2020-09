Kritik an drei obersteirischen Gemeinden

Zu wenig Personen anwesend

In Niklasdorf wiederum wurden zwar diverse Ausschusssitzungen abgehalten, doch auch hier gab es einen Schönheitsfehler: Die Beschlussfähigkeit war nicht immer gegeben, sprich, es waren gar nicht genügend Personen anwesend, um etwas zu entscheiden. Und so wie in Kammern gab es in Niklasdorf keine durchgehende budgetäre Bedeckung der Personalausgaben.