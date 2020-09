Romantik pur: „Jetzt Poschts“ bei den Brieftauben

Oh mein Täubchen! Tauben gelten als Botschafter der Liebe, sind sie doch alles andere als flatterhaft in Sachen Monogamie. Die Vögel dieser Gattung bleiben - einmal den richtigen Partner gefunden - für immer und ewig ein Pärchen. So viel Romantik kann die Posch nicht fassen und besucht einen Züchter, dem die Tierchen auch ans Herz gehen. Als krönenden Abschluss gibt‘s noch ein Schlückchen oder zwei für die Nerven. Prost!