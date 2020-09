Stadt Linz saniert Markt für rund 1 Million Euro

Standler werden in die Kantstraße umgesiedelt

Für die Sanierungsmaßnahmen nimmt die Stadt rund 950.000 Euro in die Hand. Zudem soll es für durch die Bauarbeiten geschädigte Kojenbetreiber eine eigene Baustellenförderung geben. Dass es problematisch werden könnte, die Standler, die an Markttagen auf der Freifläche ihre Waren anbieten, anderswo auf dem ohnehin schon eng verbauten Areal unterzubringen, glaubt Baier nicht: „Die Standler werden alle auf der Stirnseite des Marktes in die Kantstraße umgesiedelt. Derzeit wird gerade an einer Aufstellungsordnung gearbeitet.“