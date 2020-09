Thomas Gottschalk in Corona-Heimquarantäne

Zwei neue TV-Showformate für Gottschalk

Indessen wurde am Montag bestätigt, dass die ARD mit Gottschalk zwei TV-Showformate produziert. Zum Jahreswechsel strahlt Das Erste eine Jahresrückblick-Show aus, bei der der 70-jährige Entertainer mit Promis und anderen Gästen über ihren Verzicht in der Corona-Pandemie spricht, wie der Südwestrundfunk mitteilte. Das Format heißt „Thomas Gottschalk: 2020 - die Show“. Ab dem Frühjahr 2021 soll Gottschalk außerdem in einer achtteiligen Show-Reihe „Nochmal 18!“ im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek zu sehen sein. Der Moderator spricht mit Gästen über Jugenderinnerungen.