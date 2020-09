Ex-Buchhalterin muss 1 Million Euro Strafe zahlen

Wegen Hinterziehung von insgesamt rund 3,3 Millionen Euro an Einkommen- und Umsatzsteuer ist eine vorbestrafte Ex-Buchhalterin am Montag am Landesgericht Salzburg verurteilt worden. Sie muss gut ein Drittel des Schadens bezahlen: Die geständige Angeklagte erhielt eine unbedingte Geldstrafe in Höhe von einer Million Euro. Die Ersatzfreiheitsstrafe beträgt fünf Monate. Das Urteil ist rechtskräftig.