Also doch: Bauen statt streiten

In der ehemaligen Landwirtschaftlichen Fachschule sollen künftig alle Generationen Platz finden. Hatte die Opposition die Pläne, an denen bereits seit drei Jahren gefeilt worden war, noch abblitzen lassen, konnte in den vergangenen Monaten doch noch eine Einigung erzielt werden – vor dem Hintergrund, dass der neuerliche Antrag nach einer Unterschriften-Aktion als Initiativantrag von Ortsbewohnern eingebracht wurde.