Wenn die Digitalisierung zum Stolperstein wird

Dieser begründet die Fälle mit dem E-Government-Gesetz, das am 1. Jänner dieses Jahres in Kraft trat. Viele Behörden, darunter auch die Tourismusabteilung, versenden Schriftstücke seither auf dem elektronischen Weg. Diese treffen in einem ersten Schritt im sogenannten Unternehmer-Serviceportal ein. „Dort werden die Daten des Empfängers abgeglichen, damit es keine Fehlzusendungen gibt. Anschließend wird eine Verständigung per E-Mail an den Empfänger verschickt, die besagt, dass das elektronische Schriftstück zur Abholung bereit liegt“, erklärt Föger. Registrieren mussten sich die Unternehmen für diesen Weg der Kommunikation nicht. Dies erfolgte automatisch durch den Bund. Die Daten der Unternehmen holte sich dieser aus Finanz-Online.