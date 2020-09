„Wir haben damit ein Zeichen gesetzt“

Marsch: „Genau so etwas haben wir gebraucht“

Und das, obwohl die Bullen gegen die Ländle-Elf 85 Minuten in Unterzahl agierten und in Rückstand gerieten. „Genau so etwas haben wir gebraucht“, war Trainer Jesse Marsch begeistert vom Auftritt seiner Jungs. „Wenn die Mentalität besser ist als die Qualität, dann haben wir hier etwas Großes. Vor allem, wenn die Qualität so hoch ist wie hier.“ Dieses Spiel war für den US-Amerikaner die perfekte Generalprobe für das Playoff-Hinspiel in der Champions League am Dienstag bei Maccabi Tel Aviv. Die Brust der Mozartstädter könnte kaum breiter sein.