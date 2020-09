Litauischer Wanderer (45) verunglückte tödlich

Der Litauer war am Donnerstag dieser Woche von Verwandten als vermisst gemeldet worden. Sein Auto stand seit vergangenem Sonntag auf einem Parkplatz in Sportgastein. Bei der Suche nach dem Mann waren die Bergrettungen Bad Gastein und Bad Hofgastein mit 50 Mann, Alpinpolizei, Hubschrauber und die Hundestaffel im Einsatz. Allein die Hubschrauber kämen auf zehn Stunden in der Luft, beschrieb Kremser die Suche in dem weitläufigen Gebiet.