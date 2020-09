Gold-Köpfchen mit Traumstart in Deutschland

Michael Gregoritsch befindet sich weiterhin in Torlaune. Zwei Wochen nach seinem Treffer für Österreich beim 2:1 in Norwegen war er gestern auch beim Augsburger Start in die Bundesliga zur Stelle – erzielte beim 3:1 auswärts gegen Union Berlin per Kopf das vorentscheidende 2:1. „Es war unglaublich wichtig, mit einem Sieg zu starten“, freute sich Gregoritsch, „wir waren super effizient.“