Krankenschwestern erheben Vorwürfe gegen Klinik

Während das einfache Personal in zumindest einem Spital heillos überfordert ist, will man in der Chefetage von den Vorwürfen nichts wissen: „Es ist kaum vorstellbar, dass Überstunden nicht ausbezahlt werden. Die LGA hat bewiesen, dass man auch in Zeiten der Krise ein verlässlicher Arbeitgeber ist“, so ein Sprecher.