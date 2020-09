Freundschaftlicher Lauf rund um den Wörthersee

Start in Pörtschach

Das ultimative Lauferlebnis mit 72 Kilometern durch Wald und Wiesen startete pünktlich um 6 Uhr am Monte-Carlo-Platz in Pörtschach. Rund 20 Teilnehmer nahmen diese Distanz auf sich. „Bereits zum dritten Mal bin ich dabei und doch ist die Strecke jedes Mal eine Herausforderung“, freut sich Nils Tschorn aus Nürnberg. Auch Daniel Krieg aus St. Georgen im Attergau war nicht zum ersten Mal da: „Die Aussicht und die Landschaft ziehen mich immer wieder in ihren Bann.“