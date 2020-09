Home-Office: Zukunftsmodell oder Notlösung?

Aufgrund der aktuellen Lage dürfte es notwendig sein, Mitarbeiter wieder verstärkt im Home-Office arbeiten zu lassen. Vertreter der Sozialpartner sowie der Industrie und Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) sind zu einem ersten Meeting zusammengetroffen, um die Regelungen dafür zu besprechen. Im März 2021 sollen erste Ergebnisse vorliegen. In Unternehmen, in denen die Möglichkeit besteht, Home-Office leicht und sinnvoll anzuwenden, appelliere man an die Eigenverantwortung dieser. Hingegen sei es in Einzelbüros nicht von Notwendigkeit, alle Mitarbeiter ins Home-Office zu schicken. Wir möchten von Ihnen wissen: Was halten Sie prinzipiell davon, von Zuhause aus zu arbeiten? Konnten Sie selbst bereits Erfahrungen damit machen und was ist Ihnen persönlich lieber? Diskutieren Sie mit uns hier im „Krone“-Forum!