Haider: „Ich kam mir vor wie in einem Bond-Film!“

Acht Prominente versuchen die Zuseher und ein Rateteam bei „The Masked Singer Austria“ an der Nase herumzuführen. Bestens getarnt in aufwendigen Kostümen präsentieren sie sich auf der Bühne als Sänger ­- selbst wenn sie keine Berufsmusiker sind. Für die Zuseher und das Ratepanel geht der Rätselspaß los, es gilt die Promis zu enttarnen. In der zweiten Folge (Ausstrahlung immer dienstags, 20.15 Uhr, Puls 4) wurde Alfons Haider demaskiert. Wie schwer es war, seine Identität geheim zu halten, und was er dafür auf sich nehmen musste? Er erzählt es Adabei-TV-Moderatorin und „The Masked Singer Austria“-Ratefuchs Sasa Schwarzjirg im Interview.